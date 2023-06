Sampierdarena, i bambini delle scuole in marcia per la pace

Le scuole del quartiere in marcia per la pace. Un serpentone colorato e gioioso si è snodato per le vie di Sampierdarena nella mattinata di mercoledì 7 giugno 2023, ritrovo alle ore 10 in via Carlo Rolando e arrivo ai giardini Pavanello alle ore 11, bimbe e bimbi, insegnanti e genitori hanno concluso l'anno scolastico tutti insieme nell'ambito di una manifestazione organizzata dall'associazione solidale Firpo con la scuola dell'infanzia Firpo, il nido Mongolfiera, la scuola primaria Cantore e la scuola materna Bacigalupo. Un evento realizzato con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Municipio Centro Ovest.

Sara Bacigalupi (associazione solidale Firpo) racconta: "L'emozione di uscire con un gruppo di bambine e bambine al grido: 'giù le mani dalla pace' non ha prezzo. Ripaga della fatica, dell'impegno, delle serate trascorse a fare locandine e bandiere. Ci permette di respirare la speranza di una storia fatta dai piccoli e dalle piccole, dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole superiori, che affacciati alle finestre, battono le mani commossi. Per questo le insegnanti e gli insegnanti del quartiere, insieme all'Associazione Solidale Firpo hanno voluto regalarsi una fine dell'anno scolastico insieme, per dare un messaggio di amicizia e promuovere quell'idea di comunità multietnica e accogliente che oggi siamo e che, ancora di più vogliamo diventare. Ringrazio di cuore il nostro presidente Michele Colnaghi, i nostri dirigenti e la nostra responsabile Cinzia Agostazzi, il vicepreside Stefano Fazzi, la polizia municipale e tutte le persone presenti, perché è chi crede in noi, che rende possibile il sogno delle bambine e dei bambini, di un 'quartiere senza muri né frontiere'. Grazie a tutti i partecipanti".

Il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi commenta: "È stata un grande giornata in cui ancora una volta i bimbi ci hanno insegnato cosa vuol dire essere realmente comunità, ci hanno dimostrato ancora una volta il significato della parola 'insieme' . Oggi più che mai c'è bisogno di parole di pace e questo è il primo messaggio che questa giornata porta in dono, bisogna che i 'potenti' del mondo smettano di pensare agli interessi di poco e comincino a pensare al bene di tutti e al futuro di questi bambini. Un grazie di cuore va agli organizzatori di questa marcia, al comitato solidale Firpo, alle scuole del nostro territorio e a chi al loro interno lavora con passione e amore giorno dopo giorno per il bene dei nostri ragazzi".