Macchine mangia plastica, in arrivo una anche a Sampierdarena

Aumentano le macchine "mangia plastica" in giro per la città. Dopo Quinto, Marassi e San Fruttuoso, la macchina arriverà anche a Sampierdarena.

L'installazione è prevista nei prossimi giorni in piazza Vittorio Veneto, dove sono già iniziati i lavori per l'allestimento dello spazio. Una volta operativa, la macchina consentirà ai cittadini di conferire bottiglie e altri rifiuti di plastica e di ottenere in cambio sconti nei negozi che aderiscono all'iniziativa e biglietti dell'autobus.

«Con l'assessore al Commercio, che ringrazio, e Amiu stiamo lavorando per trovare la formula che agevoli gli acquisti nei negozi del quartiere per chi accumula scontrini che certifichino il riciclo», ha aggiunto il presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi. Una macchina mangia plastica è già stata installata a San Teodoro: quella di piazza Vittorio Veneto sarà installata tra il 28 e il 29 dicembre.