Via Porro, al via i lavori per la riqualificazione della palestra abbandonata

Sono finalmente partiti i lavori per la riqualificazione della palestra abbandonata di via Porro, tra Sampierdarena e Certosa. La palazzina che sorge nell’ex area di cantiere del nuovo ponte, da anni abbandonata al degrado, diventerà una palestra a servizio del quartiere, oltre che uno spazio polifunzionale.

Rfi - che si occupa della riqualificazione insieme con Hitachi Sts e Comune di Genova - ha effettuato una serie di sopralluoghi in vista dei lavori di risanamento e messa a norma dell’edificio che avrebbero dovuto terminare entro il 2020 ma sono stati rallentati dalla pandemia. L’investimento da parte di Hitachi Sts è di 5mila euro, cui si aggiunge il contribuito del Comune di Genova.

«Sono state recepite le nostre richieste circa le strutture sportive da allestire all’interno della palazzina, e l’impresa ha potuto finalmente iniziare - ha detto il presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi - Si è partiti con lo sgombero di numerosi sacchi di detriti e gli operai hanno provveduto di loro iniziativa alla sistemazione della Madonnina tanto cara ai residenti, un gesto che fa ben sperare. Seguiremo i lavori e vi terremo aggiornati. Un ringraziamento a Rfi senza i cui fondi e l impegno non si sarebbe potuto procedere a questa sistemazione».

Il progetto prevede la risistemazione del piano superiore, dove sorgerà un solarium con gli spogliatoi, e del piano inferiore, dove sarà invece allestita la palestra, che verrà data in gestione ad associazioni sportive attive sul territorio. La palestra potrà anche essere usata da istituti scolastici che oggi non hanno a disposizione spazi per l’educazione fisica, e in alcuni giorni della settimana ad associazioni che si occupano di servizi per la comunità e la pubblica utilità, ancora in via di definizione.