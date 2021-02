Sampierdarena, buca nell'asfalto nella rotatoria per la Guido Rossa

Intervento della polizia Locale per un sopralluogo, sul posto anche i tecnici Iren

Una buca si è aperta nella tarda mattinata di lunedì nella rotonda che dalla Fiumara conduce alla strada a mare Guido Rossa, a Sampierdarena.

La buca è stata segnalata da alcuni automobilisti, preoccupati per la fuoriuscita di vapore dall'asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale per un sopralluogo, ed è stato richiesto l'intervento dei tecnici di Iren. Non risultano fughe di gas, e non è stato necessario chiudere la strada.

