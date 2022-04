Area cani Belvedere, il municipio si impegna a trovare la zona più adatta

Dopo il botta e risposta tra Comune e Municipio sull'area cani al Belvedere, sulle alture di Sampierdarena, arriva la mozione in consiglio municipale.

Il documento a firma di Fabrizio Maranini (Pd) - approvato il 12 aprile - impegna il presidente e la giunta del Municipio Centro Ovest ad attivarsi per trovare l'area più adatta, nel quartiere di Belvedere, sulle alture di Sampierdarena, dove poter allestire zone di sgambatura, dotate di apposita cartellonistica, negli spazi verdi del tessuto cittadino dove i can di proprietà possano muoversi liberamente.

"Le passeggiate con il proprio animale da affezione - spiega Maranini - sono particolarmente gradite lungo le creuze delle alture del Centro Ovest ma, nonostante molti proprietari degli animali siano attenti nel raccogliere le deiezioni canine, sono ancora troppi gli escrementi che lordano i marciapiedi della delegazione creando disagio a tutti coloro che si trovano a passare su questi tratti, specie se persone anziane, disabili e ipovedenti".

Già da alcuni mesi l'area tecnica del Municipio è stata interessata e si sta adoperando per la valutazione di aree da indicare come più adatte per l'insediamento dell'area di sgambamento cani al Belvedere, anche a seguito di un progetto inviato da un'associazione di volontariato: senza contare "la forte adesione di moltissimi cittadini alla richiesta di questi volontari di collaborare con il Municipio per la buona manutenzione dell'area cani che si potrebbe allestire in una delle molte aree verdi della zona che da forte Crocetta scende fino alla parte superiore di salita Mille Lire" sottolinea Maranini. La mozione è stata approvata con 15 voti favorevoli e 7 astenuti: un piccolo passo in più, almeno sulla carta, verso l'area cani.