Sampierdarena, "blitz" dei tifosi blucerchiati: dipinti i portici

Le critiche del consigliere leghista Andrea Ferrari: «Il rispetto per il prossimo dov’è?»

/ Via Giacomo Buranello

I portici di via Buranello, a Sampierdarena, dipinti con i colori blucerchiati: la “sorpresa” nel fine settimana, a pochi giorni dall’anniversario (30 anni) del primo scudetto vinto dalla Samp.

A condividere lo scatto è stato Andrea Ferrari, consigliere leghista del Municipio Centro Ovest, che pur ammettendo che «la Samp è la mia squadra del cuore», ha sottolineato che «non si tratta di essere tifosi, ma degli stupidi. Il rispetto per il prossimo dov’è? Bisogno trovare al più presto delle soluzioni per evitare questi imbrattamenti perché arrivare a ciò è assurdo».

Nelle ultime settimana sono stati diversi gli “omaggi” dei tifosi blucerchiati alla Sampdoria, e in parecchi casi i colori della squadra sono stati avvistati dipinti anche su muraglioni e scalinate. A Marassi, per esempio, è comparsa una “bandiera” dipinta sul muraglione di via Costa nei primi giorni di maggio.

Proprio a Sampierdarena ci sarà invece un evento ufficiale per celebrare i 30 anni dal primo scudetto: mercoledì 19 maggio, giorno dell’anniversario, verrà affissa una targa in ricordo al bar Roma, dove la Sampdoria è nata.