Salone Nautico, boom di prenotazioni: vendite biglietti raddoppiate rispetto al 2021

È boom di prenotazioni a meno di un mese dall'inizio del 62esimo Salone Nautico di Genova: le vendite dei biglietti online sono raddoppiate (+109%) rispetto allo stesso periodo l'anno scorso, come comunica la Regione Liguria. È possibile acquistarli sul sito salonenautico.com al costo di 18 euro più 1 euro di diritti di prevendita.

A confermare l'attesa per l'edizione del 2022 della kermesse è il fatto che a luglio fossero già sold-out gli spazi riservati agli espositori, con adesioni di espositori italiani e internazionali. Previste mille imbarcazioni in mostra e tanti eventi che animeranno Genova dal 22 al 27 settembre 2022.

Vanno avanti nel frattempo i lavori di riqualificazione della banchina F, nella zona di levante di Marina Fiera Genova: le lavorazioni in corso - completate al 70% circa - riguardano il getto della trave di bordo banchina e la realizzazione dei passaggi impiantistici. L'obiettivo è terminare i lavori entro i primi giorni di settembre per consentire l'utilizzo dell'infrastruttura in occasione proprio del Nautico.