Salone del Libro, Liguria ospite per la prima volta: eventi, incontri e oltre 500 titoli

È stato inaugurato oggi, giovedì 9 maggio 2024, il Salone del Libro di Torino e, per la prima volta, Regione Liguria partecipa come ospite con un proprio spazio e un ricco programma di incontri, presentazioni e dibattiti. Per la XXXVI edizione della kermesse internazionale, gli oltre 500 titoli - per lo più novità - proposti dai 37 editori liguri troveranno spazio nella 'Sala Liguria' (Padiglione Oval, X53 W54) suddivisi in vari argomenti: dai classici della narrativa e della poesia fino a musica, arte, saggistica e cucina. Cinque giorni di eventi coordinati dalla Fondazione De Ferrari Ets, per un totale di 60 presentazioni all'interno di 36 panel, tra cui i tre grandi incontri dedicati a cantautorato, poesia e comicità.

L'organizzazione della 'Sala Liguria'

Si parlerà di narrativa ligure e saggistica, di arte, musica, cucina, sport e, naturalmente, delle prospettive librarie della Regione. Ci saranno il Premio Strega 2005 Maurizio Maggiani, per esempio, e l'ex pallanuotista Eraldo Pizzo, oltre al tenore internazionale Fabio Armiliato e alla direttrice di Palazzo Ducale Ilaria Bonacossa. Il pubblico potrà inoltre immergersi nelle attività della 'Sala Liguria' grazie alle esibizioni di musica rinascimentale del Ponente ligure, al pop di Sandro Giacobbe e dei Trilli, fino al laboratorio per creare un libro d’artista a cura dell'Accademia Ligustica di Belle Arti. Tutti eventi che si svolgeranno nella cornice di una pittoresca piazzetta ligure sul mare, su cui si affacciano case fatte di libri. Sulle pareti esterne i volti di cento personaggi della storia ligure realizzati dall'artista Jean Blanchaert.

I grandi eventi

Giovedì 9 maggio alle 18.15 la presentazione del libro 'Cosa farò da grande' (Bompiani) con il padre della canzone d’autore, Gino Paoli, che al Salone si racconterà a tutto tondo.

Venerdì 10 maggio, sempre alle ore 18:15 spazio alla lettura delle più belle poesie di Giorgio Caproni, Eugenio Montale, Camillo Sbarbaro ed Edoardo Sanguineti. Molti dei più amati, prestigiosi e innovatori poeti del Novecento sono infatti liguri.

Sabato 11 maggio, alla stessa ora, l’ultimo dei grandi incontri sarà un omaggio a 'Fantozzi. Una tragedia', per il Teatro Nazionale di Genova, con Gianni Fantoni e la regia di Davide Livermore, con l’obiettivo di celebrare Paolo Villaggio attraverso il suo personaggio più celebre, protagonista anche di 'Operazione Fantozzi' (Sagoma) di Gianni Fantoni. Salirà sul palco anche la figlia di Paolo Villaggio, Elisabetta.

