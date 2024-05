Gino Paoli protagonista al Salone del Libro di Torino

Primo giorno del Salone internazionale del Libro di Torino con un ospite d'eccezione nella 'Sala Liguria'. Sul palco della Sala Rossa è infatti salito Gino Paoli. Padre della canzone d’autore, musicista sorprendente e immaginifico, Paoli si è raccontato a tutto tondo intervistato dal giornalista Claudio Cabona e presentato dalla professoressa Margherita Rubino.

Al centro dell'incontro, dedicato appunto al Cantautorato e svolto nella sala più ampia della manifestazione, c'è la pubblicazione per Bompani della sua prima autobiografia 'Cosa farò da grande', scritta con Daniele Bresciani. L'intervista si è conclusa con un immancabile consiglio di lettura di Gino Paoli, sia per i più giovani, che per i più grandi: 'Niente di nuovo sul fronte occidentale' di Remarque e 'Le leggi fondamentali della stupidità umana' di Carlo Cipolla.

Gino Paoli, che tra pochi mesi spegnerà 90 candeline dopo aver segnato la storia della musica italiana, è stato il primo nome al centro dei tre maxi eventi della Liguria, Regione ospite al Salone del Libro 2024. Il prossimo appuntamento è per oggi, venerdì 10 maggio, alle 18.15 con tema la poesia, per poi proseguire sabato 11 maggio con un'altra eccellenza della Liguria, il comico.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp