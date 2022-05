Giornata contro l'omofobia, ai Luzzati spunta la coloratissima 'salita rainbow'

La 'salita rainbow' è stata inaugurata ai Giardini Luzzati oggi, martedì 17 maggio, in occasione della Giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia.

Ad allestirla, il coordinamento Liguria Rainbow: la salita è un nuovo varco di accesso allo spazio dei giardini addobbata con i sei colori della bandiera arcobaleno, nella quale si è identificato il movimento Lgbt+: "Un intervento di visibilità e un messaggio di accoglienza per la città di Genova, per celebrare questa giornata che si chiama Idahobit, acronimo di “International Day Against Homophobia, Biphobia, Transphobia” riconosciuta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite, e che si celebra dal 2004 ogni anno in questo giorno" sostiene il coordinamento.

Rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola: questi i colori standard, ai quali recentemente si sono aggiunte nuove tinte e nuove combinazioni in nome dell'inclusione. A lavorare alla salita, un gruppo di persone di tutte le età, dai 3 ai 70 anni, con rulli e pennelli, per trasformare un pezzo di centro storico.

Per l'occasione è stato sottolineato che il Liguria Pride Village torna nella cornice dei Giardini Luzzati dal 4 al 12 giugno, con 137 tra eventi e attività: mostre, spettacoli, giochi, silent disco, concerti aperti a tutti.

Il Liguria Pride poi torna con la sua sfilata colorata sabato 11 giugno per le strade di Genova. Lo slogan della manifestazione quest'anno è "siamo fuori".