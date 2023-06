Seno vero o rifatto? Sexy polemica tra icone anni '80

Polemica a distanza, e vecchie ruggini, tra le due icone sexy degli anni '80, entrambe genovesi. Stiamo parlando di Sabrina Salerno e Angela Cavagna che, nelle ultime ore, stanno portando avanti un continuo botta e risposta a colpi di foto e perizie mediche. Motivo del contendere? La naturalezza del seno.

Cavagna: "La conosco da ragazzina, lì davanti non aveva granché"

Tutto è iniziato da un'intervista concessa da Angela Cavagna al Corriere della Sera. L'ex velina di Striscia La Notizia è stata punzecchiata dal giornalista del quotidiano su una vecchia polemica, finita anche in tribunale dopo un'accusa rivolta alla collega sostenendo che si fosse rifatta il seno. Cavagna ha ribadito la propria posizione: "Era la verità, perché mentire? Siamo di Genova, la conosco da quando aveva 16 anni, bellissima ragazza, ma lì davanti non aveva granché". Ha poi aggiunto: "Non ho mai capito quelle che vanno dal chirurgo, e non c'è niente di male, ma poi dicono che è tutto naturale. O quelle che a 60 anni vogliono dimostrarne 30". Infine ha spiegato: "La vicenda finì a tarallucci e vino, chiesi che Sabrina si presentasse in aula per una prova pratica con un esperto. Non è venuta ed è finita così. Lei ha fatto la sua brillantissima carriera e io la mia. Le mando un abbraccio".

Salerno: "Fake news che mi perseguita da 30 anni"

A stretto giro di posta è arrivata la replica di Sabrina Salerno che, sui propri canali social, ha postato il referto di una visita specialistica finalizzata a escludere la presenza di protesi mammarie. Qui si legge: "Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi)". La showgirl aggiunge: "Spero, con questo documento, di aver messo la parola fine a una fake news che mi perseguita da più di 30 anni".

Le foto delle due showgirl da giovani

Pace fatta? Nemmeno per sogno. Angela Cavagna è tornata all'attacco con due fotografie d'annata, la propria e quella della collega, scrivendo: "Trova le differenze. Qui non si tratta di una perizia fatta da un amico chirurgo plastico, che peraltro senza una controparte lascia il tempo che trova, ma sarebbe sufficiente guardare le foto. Per concludere, grazie per la visibilità assolutamente non cercata né voluta, ricevuta per una notizia di ben 30 anni fa. Chiudo l’argomento e me ne torno al mare". Sarà l'ultima puntata della querelle? Ai posteri l'ardua sentenza.