Secondo weekend di saldi, parcheggi nuovamente gratuiti

Dopo il banco di prova del primo weekend, genovesi alle prese con il secondo fine settimana di saldi, e per andare incontro a chi vende e a chi compra il Comune ha deciso di rendere nuovamente gratis i parcheggi.

Sabato 8 agosto, dunque, Blu Area, Isole Azzurre e parcheggi a parcometro di piazza della Vittoria saranno gratis (così come domenica, come di consueto).

Restano escluse dall’iniziativa le Isole Azzurre stagionali a servizio degli stabilimenti balneari, su cui permangono le disposizioni ordinarie della sosta a pagamento: via Piave, viale Nazario Sauro, via Renato Martorelli, via Renzo Righetti, via Giovanni Bovio, via Don Giovanni Minzoni, via Mario Galli, via Tomaso Campanella, via Giordano Bruno, corso Italia e via del Tritone.

Anche Apcoa, come detto, aderisce all’iniziativa offrendo, sabato 8 e domenica 9 agosto, la gratuità dei parcheggi di piazza della Vittoria gestiti a parcometro, con esclusione del parcheggio chiuso, disciplinato dalle sbarre lato via Diaz, e dell’autorimessa interrata.