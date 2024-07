Oggi iniziano i saldi: tutto quel che c'è da sapere, dalla durata ai park gratuiti

Iniziano oggi, sabato 6 luglio, i saldi estivi del 2024. Le vendite a prezzi scontati andranno avanti per 45 giorni, fino a lunedì 19 agosto.

Il periodo dei saldi è stato reso omogeneo in tutta Italia, come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-Cinsedo e in accordo con le associazioni di categoria più rappresentative, per favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza.

"Un'occasione, non solo per acquistare capi e prodotti a prezzo scontato, ma per sostenere imprenditori e lavoratori di settori strategici per il nostro territorio - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana -. L’invito è quello di comprare nei negozi sotto casa - conclude l'assessore - per sostenere quei piccoli esercenti che portano illuminazione e sicurezza nelle nostre città".

Parcheggi gratis a Genova: dove posteggiare l'auto per non pagare

Anche quest'anno, in occasione dei saldi estivi, i parcheggi a Genova saranno gratuiti per due fine settimana: per tutta la giornata di oggi, sabato 6 luglio e per sabato 13 luglio. La domenica, come sempre, i parcheggi sono gratis di default.

Si potrà sostare gratuitamente in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre, nei posti auto su strada gestiti da Genova Parcheggi nelle vie commerciali della città. Dall’iniziativa sono escluse le Isole azzurre balneari, in corso Italia e vie limitrofe (via Piave, via Nazario Sauro, via Righetti, via Bovio, via Minzoni, via Galli, via Campanella, via Bruno, via del Tritone).

L'iniziativa, voluta dal Comune di Genova in accordo con le associazioni di categoria, stabilisce la sosta gratuita con l'obiettivo di garantire la piena possibilità di accesso agli esercizi commerciali sia per i genovesi sia per i turisti in città. Vale la pena ricordare anche che metropolitana e impianti verticali sono gratis per consentire lo spostamento dei genovesi.

Confesercenti: "Regole vecchie e inadatte"

I saldi, quest'anno in particolare, arrivano però addirittura prima che l'estate - almeno dal punto di vista climatico - sia decollata: "Un paradosso che è figlio di regole vecchie e inadatte al contesto attuale" protesta Francesca Recine, presidente Fismo Confesercenti Liguria.

"Da anni - spiega Recine - diciamo che i saldi dovrebbero tornare a fine stagione, nel rispetto del senso stesso per il quale erano nati, e questa volta ci ha pensato il meteo a rendere il concetto ancora più evidente: veniamo da una primavera fredda in tutti i sensi, compreso l’andamento delle vendite, perché la pioggia ha rovinato sia le vacanze di Pasqua che i ponti del 25 Aprile e del 1º Maggio, tradizionalmente importantissimi per il turismo e il commercio".

Il clima non ha aiutato nemmeno in questa prima parte d'estate: "In tutto il Nord Italia la vera estate non è ancora nemmeno cominciata, essendo reduci da un giugno pessimo e da questi primi giorni di luglio che hanno fin qui registrato soltanto un leggero aumento delle temperature. Il clima ormai è impazzito, e sia l’estate che l’inverno arrivano sempre più tardi rispetto al calendario a cui eravamo abituati: di questo dovrebbe tenerne conto anche il legislatore, adeguando una normativa che, invece, ci mette del suo nel contribuire a inceppare una macchina che già fatica".