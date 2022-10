San Martino, inaugurata la 'Shock room' del Trauma center

È stata inaugurata la nuova sala codice rosso all'ospedale policlinico San Martino.

Un grande spazio tecnologicamente avanzato per la gestione del 'trauma maggiore' e del paziente critico acuto.

L'area è dotata delle attrezzature più moderne, volte a garantire un altissimo profilo di assistenza sanitaria ai malati più gravi, è il cuore pulsante del Trauma center and emergency surgery del San Martino. La sala agisce come “shock room” per i pazienti affetti da grave insufficienza cardiocircolatoria, rappresentando anche la prima porta di entrata per i pazienti con arresto cardiaco refrattario.

La sala è dotata di apparato radiologico mobile e ultrasonografia per la diagnostica d’urgenza e garantisce la totale sicurezza del personale e dei pazienti.