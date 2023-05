Sagra del pesce di Camogli, navetta gratuita da Recco

Considerata la concomitanza di elezioni e festa patronale con sagra del pesce, il Comune di Camogli ha attivato un servizio di navetta gratuita, che seguirà il percorso del senso unico istituito per la festa (Camogli stazione, via Figari presso l'Aurelia, via San Francesco a Recco, via Bettolo e Camogli stazione), che sarà attivo nei sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 maggio.

Genovesi e turisti stanno dunque per tornare ad affollarsi intorno al padellone d'acciaio di quasi quattro metri di diametro e 28 quintali di peso in cui domenica 14 maggio verranno fatti sfrigolare i ben 30 quintali di frittura protagonista della Sagra del Pesce di Camogli, la più famosa d'Italia nel suo genere.

Anche quest'anno attesi tantissimi visitatori a gustare il famoso pesce fresco (clicca qui per gli orari dei treni straordinari), che i volontari della Proloco friggeranno negli oltre 3mila litri di olio. Un evento atteso, giunto alla sua 71esima edizione, che come ogni anno si celebra la seconda domenica di maggio, giorno di San Fortunato, patrono dei pescatori.

Tutto ebbe inizio nel 1952 quando, proprio in occasione della festa di San Fortunato, si decise di attirare l'attenzione dei turisti di passaggio offrendo loro il pesce fritto su fornelli costruiti temporaneamente sulla piazza del borgo. L'idea ebbe così successo, che i pescatori decisero di ripeterla ogni anno.

La manifestazione inizia sabato 13 maggio, con la processione in onore del santo con l'Arca del Santo e i Cristi delle Confraternite genovesi e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico sul mare e l'accensione in spiaggia di due grandi falò, vere e proprie sculture in legno costruite dagli abitanti dei quartieri Porto e Pinetto riuniti nell'associazione culturale San Fortunato, che ogni anno inventano nuove forme con cui stupire il pubblico presente.

Domenica 14 maggio è la volta della sagra vera e propria: dopo la benedizione della padella e del pesce fornito dalla Cooperativa Pescatori Camogli e da Martini & C, si entra nel clou, con la frittura e l'attesissima distribuzione dei cartocci di pesce.