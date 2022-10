La ruota panoramica torna a Genova

Secondo indiscrezioni, la ruota panoramica dovrebbe tornare a Genova in occasione delle feste natalizie. Viste le location in cui è stata prima di lasciare la Superba, viene spontaneo chiedersi dove sarà posizionata. La risposta è nel posto dove ha avuto più successo, ovvero al porto antico.

Dopo la partenza da Genova a metà febbraio per raggiungere il lago di Garda, sul web era stata lanciata una petizione per chiedere il ritorno dell'attrazione a Genova. A distanza di qualche mese pare che la richiesta stia per essere esaudita.

Questa volta la ruota panoramica dovrebbe essere posizionata presso l'area dei Magazzini del cotone. Ancora non c'è niente di ufficiale ma la data dovrebbe essere quella dell'1 dicembre.