La ruota panoramica è tornata in città: ecco dove e quando inaugura

"La ruota dei genovesi è tornata in città". A parlare è Danilo Parisi, il direttore dell'attrazione turistica, che svela la location e la data di inaugurazione: "Sarà al Porto Antico, in fondo ai Magazzini del cotone e inaugurerà il 2 dicembre".

Niente sorprese sulla location dunque quest'anno, dopo le polemiche del 2022 per il collocamento in viale Caviglia a Brignole, la ruota resterà fino ad aprile ma Parisi ha una proposta: "Abbiamo chiesto al Comune che rimanga fissa, tutti si sono resi conto del potenziale turistico che ha e sarebbe un piacere per noi restare".

Attualmente la ruota è in allestimento, qualcuno ha già notato i "raggi" montati verso il cielo. Presto l'amministrazione comunale comunicherà tutte le date degli eventi inseriti nella programmazione delle iniziative natalizie.