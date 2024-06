Rumori di prima mattina dall'asilo comunale: il caso in consiglio

Rumori provenienti dall'asilo comunale di prima mattina. Nei giorni scorsi alcuni residenti della zona se ne erano lamentati e oggi il caso è approdato in consiglio comunale, dove l'assessore alla sicurezza Sergio Gambino, rispondendo all'interrogazione del consigliere di Fdi Valeriano Vacalebre, ha fornito chiarimenti riguardo alle problematiche di civile convivenza intorno all’asilo appartenente al polo comunale Lomellini.



Gambino ha spiegato che la "Direzione Scuola si era già attivata per affrontare il problema dello spaccio nella zona, organizzando un incontro con il comandante della Polizia locale. Ora, una nuova segnalazione riguarda i rumori mattutini provenienti dall’istituto, spesso causati dall’apertura della scuola e dall’attivazione dell’allarme".

L’assessore ha assicurato che la Direzione Scuola "prenderà in carico anche questa problematica" e ha annunciato l’intenzione di organizzare un incontro con l’assessorato, i residenti che hanno segnalato i disagi e la Direzione Scuola. "L'obiettivo - spiega Gambino - è analizzare punto per punto tutti i disservizi riportati, cercando soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita dei residenti vicini alla scuola. Gambino ha sottolineato l'importanza di risolvere questi problemi per garantire una convivenza serena tra l’istituto scolastico e il vicinato".