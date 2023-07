Genova Capitale del libro dedica una nuova rubrica ai piccoli lettori

Genova Capitale italiana del libro non dimentica i giovanissimi lettori, ai quali dedica una nuova rubrica che lega le opere degli autori alle suggestioni che queste ci regalano. Un’iniziativa che parte da un’idea nata durante la pandemia, con il lancio di "Una settimana con…", format per intrattenere i più piccoli con proposte di opere di autori per ragazzi che, grazie all’amore per la lettura, avevano superato momenti d’isolamento o di difficoltà personali.

A ogni autore verrà dunque dedicata una vetrina nel portale Bi.G.Mmet e sulle pagine Facebook delle biblioteche genovesi.

Nei mesi di luglio e agosto sarà protagonista la scrittrice fiorentina Anna Sarfatti, autrice assai nota nel panorama letterario italiano. I suoi libri affrontano i temi dei diritti spesso negati, come l’educazione alla cittadinanza, il rapporto tra diritti e doveri, la promozione della pace. Inoltre, Sarfatti ha tradotto in italiano le opere del dottor Seuss, importanti riferimenti letterari per ragazzi e adulti.

Per la rubrica Anna Sarfatti ha scelto tre volumi molto significativi. Il primo, intitolato "Non ci sto", invita i ragazzi a ragionare sulla mafia e sulla necessità di contrastare il bullismo nella scuola.

"W la squola alè alé", invece, racconta la vita in una classe dove un compagno fuori dalle regole e provocatore diventa elemento positivo del cambiamento.

Il terzo libro, "Il nido del Tempo", nasce da una storia vera, per non dimenticare il dramma della comunità ebraica durante la Seconda guerra mondiale.