L'iniziativa del Rotary Club per donare 570.000 pasti ai bambini dello Zimbabwe

È iniziato e coinvolge anche la città di Genova un progetto che vede impegnate centinaia di Rotary club in Italia, Malta e San Marino (la cosiddetta Zona 14 che comprende 14 Distretti): 'Il Rotary nutre l’Educazione'. Nel corso di una serie di eventi, in collaborazione con la onlus internazionale Rise Against Hunger Italia, verranno confezionati oltre 570mila pasti da destinare a circa tre mila bambine e bambini dello Zimbabwe. I pasti verranno distribuiti ai bambini nelle scuole, diventando così un incentivo all’impegno delle famiglie nel fargliele frequentare e supportando i programmi di scolarizzazione. L’iniziativa è ispirata ai goal di Sostenibilità dell’Agenda ONU 2030.

Per quanto riguarda il Distretto 2032, che riunisce 42 club e più di 2.400 Rotariani della Liguria e Basso Piemonte, sono programmati due eventi: l’8 e il 15 ottobre, rispettivamente a Genova, nella Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale in Piazza Giacomo Matteotti e, a Novi Ligure, presso la Parrocchia Sant’Antonio in viale della Rimembranza.

"Questo service multi-distrettuale è importante perché racchiude il vero spirito rotariano e gli eventi del confezionamento dei pasti rafforzano il senso di appartenenza con un forte momento inclusivo", afferma il Governatore Anselmo Arlandini.