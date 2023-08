Rossiglione finisce sulla Settimana Enigmistica

Rossiglione torna sulle pagine della Settimana Enigmistica, la rivista di parole crociate, rebus ed enigmi più conosciuta d'Italia.

Il borgo dell'entroterra finirà a pagina 21 del numero che sarà in uscita il 7 settembre: il paese è stato riselezionato (non è la prima volta) per il gioco "Una gita a...", dove alcune immagini faranno da contorno al cruciverba e ne costituiranno anche altrettante parole da inserire o scoprire nella griglia.