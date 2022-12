Rossiglione, niente ordinanza anti botti: "Manca la possibilità reale di farla rispettare"

Nel periodo di Capodanno c'è chi si sbizzarrisce con botti, petardi e fuochi d'artificio, un'usanza contro cui diversi Comuni da tempo prendono posizione emettendo specifiche ordinanze: la speranza è di disincentivare al massimo il fenomeno che può essere pericoloso per gli esseri umani, per l'ambiente e per gli animali. A Genova ad esempio è arrivato un provvedimento che vieta l'utilizzo di questi prodotti nelle aree pubbliche e aperte al pubblico di tutta la città tra la sera del 31 dicembre e la mattina dell'1 gennaio.

Ma c'è anche chi sceglie di fare i conti con la realistica possibilità di far rispettare un'ordinanza come quella in una serata di festa e con il personale operativo ridotto. È il caso di Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione che - pur ribadendo la sua totale contrarietà ai botti di fine anno - ha scritto una lettera ai cittadini per spiegare come mai non verranno firmati provvedimenti.

"Un’ordinanza specifica per vietare l’uso dei fuochi in prossimità del Capodanno necessita, per essere un provvedimento funzionale, di alcuni requisiti fondamentali - scrive -. Il primo è rappresentato dalla possibilità reale di far rispettare questo tipo di provvedimento (alla cui pervasività ordinatoria necessariamente deve potersi accompagnare una precisa credibilità esecutiva) nei periodi festivi, quando il personale operativo è ridotto; il secondo e ben più stringente è l’effettiva potenzialità del verificarsi della casistica che il provvedimento mira ad arginare radicalmente nella realtà che si è consolidata sul nostro territorio. Anche grazie all’ausilio del personale e delle risorse tecniche competenti in materia della cui preziosa collaborazione l’amministrazione comunale può avvalersi, si è verificata, di fatto, non sussistere la presenza dei requisiti per procedere".

Per queste ragioni l’amministrazione ha ritenuto di non emettere alcuna ordinanza di divieto: "Configurandosi, come atto impositivo restrittivo, quale provvedimento di natura contingibile ed urgente, deve essere giustificato e trovare a proprio fondamento presupposti di emergenza e gravità assolute. Questo non esclude minimamente una presa di posizione netta di radicale contrarietà che fa innanzitutto appello al senso civico (in questo ambito finora fortunatamente raramente disatteso dai nostri concittadini), all’ineludibile rispetto per il prossimo ed all’imprescindibile attenzione per la salvaguardia e l’incolumità delle persone (sia di chi li maneggia, sia di chi potrebbe imbattersi nei primi) e degli animali, domestici e non".

Dunque alla fine arriva un richiamo alla prudenza: "È proprio nel segno del rispetto reciproco che raccomandiamo a tutta la comunità di non utilizzare botti, fuochi d’artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti di vario genere, anche se di libera vendita, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico né in questi giorni, né in altre occasioni - conclude Piccardo nel suo messaggio di auguri alla cittadinanza -. Non roviniamoci la festa per l’arrivo del nuovo anno facendo e facendoci del male con questi giochi pericolosi, arrecando spavento ai bambini, disturbo alle persone bisognose di quiete e danni gravissimi agli animali domestici e non. Festeggiamo invece il Capodanno senza mai dimenticare gli altri: se sapremo comportarci con responsabilità e buon senso questa ricorrenza sarà un momento di festa per tutti".