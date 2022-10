Rossiglione e il Museo PassaTempo finiscono sulla rivista "F"

Rossiglione finisce sulla rivista nazionale "F".

Nel borgo della Valle Stura un intervento sta mettendo in sicurezza la copertura del tetto del museo PassaTempo, e proprio quest'ultimo è finito sulle pagine del settimanale del gruppo Cairo, in un itinerario che unisce mare ed entroterra, cultura e relax.

"F" consiglia infatti di visitare il museo che conta centinaia di pezzi: mezzi di locomozione, elettrodomestici, giocattoli e un'intera stanza dedicata a vecchie macchine da scrivere Olivetti, che raccontano la cultura materiale del Novecento. Il museo, opera dei collezionisti Guido Minetti e Sylvia Pizzorno, collezionisti di oggetti d'epoca e di modernariato e che hanno collaborato nel tempo con registi, vetrinisti e artisti, ha la sede civica in via Roma, e la casa-museo è situata in via Sciutto, località Sant'Anna, sempre nel territorio di Rossiglione.

E dopo il museo? "F" consiglia di spostarsi sul mare, a Nervi, per godersi la lunga passeggiata Anita Garibaldi.