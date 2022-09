Ronco Scrivia, da lunedì torna il pedibus per gli alunni delle scuole

Da lunedì 19 settembre torna il pedibus a Ronco Scrivia, per andare a scuola insieme, a piedi, in modo sano ed ecologico.

Ogni giorno, con partenza alle ore 7.35, tre operatori messi a disposizione dall’amministrazione comunale (con l’ausilio di alcuni genitori volontari) accompagneranno i ragazzi a scuola. Le linee del pedibus sono tre e partono, rispettivamente in largo Repetto, piazza Casa Gatti e corso Italia per convergere tutte sul plesso scolastico della ex sottostazione. Qui infatti sono ospitate tre classi della scuola primaria e parte di quella dell'infanzia, a seguito dei lavori in corso alla De Amicis, che renderanno il plesso inagibile per tutto l'anno scolastico.

Il ciclo del pedibus a Ronco Scrivia era stato interrotto nel 2016 per mancanza di volontari e, con il covid, il discorso non era più stato sollevato: "Il servizio sta avendo un buon riscontro e speriamo che vada oltre questo periodo, è una misura molto utile per evitare l'utilizzo dell'auto - dice la sindaco di Ronco Scrivia Rosa Oliveri a GenovaToday -. Riusciamo a garantirne il funzionamento con operatori dell'amministrazione comunale in collaborazione con i genitori e siamo felici che sia tornato dopo circa cinque anni". L'auspicio del sindaco è che possano aderire molti alunni, soprattutto coloro che quest'anno vanno nel plesso ricavato nell'ex sottostazione, in modo da non intasare la strada con le auto.