Ronaldo e Georgina di nuovo in Liguria: bagno a Portofino e cena a Paraggi

“Cin cin”: così Georgina Rodriguez celebra una serata mozzafiato tra Paraggi e Portofino, un bicchiere di vino rosso in mano per brindare al chiaro di luna. A scattare la foto, con tutta probabilità, il suo Cristiano Ronaldo.

Dopo l’avvistamento a Celle Ligure e i giorni trascorsi nella riviera di Ponente, la coppia formata da Ronaldo e Georgina è tornata infatti in Liguria, godendosi le bellezze del nostro mare per una vacanza in famiglia.

Stando a quanto trapelato, Georgina e Ronaldo hanno scelto per la cena la Langosteria, per una cena con vista sulla baia di Paraggi. Nelle storie di Instagram, Georgina ha condiviso inoltre una sessione di allenamento all'aria aperta e una vista su Portofino dal mare sulle note di "Nessun Dorma" cantata da Andrea Bocelli.

Giornate di relax tra bagni, sole e buona cucina in vista della prossima sfida di Ronaldo, gli ottavi di Champions League di venerdì 7 agosto, quando la Juventus affronterà il Lione.

Molte le celebrità che hanno scelto Potofino per trascorrere qualche giorno di vacanza in questa estate 2020, tra le ultime anche la supermodella Joan Smalls, ex angelo di Victoria's Secret, e la sorella di Chiara Ferragni, Valentina, con il fidanzato genovese Luca Vezil.