Un chiavarese sulla rompighiaccio dei record: mai nessuno più a sud nel mondo

C'è anche un chiavarese, Alessio Andreani, ufficiale di navigazione, a bordo della rompighiaccio da Guinness: la nave italiana "Laura Bassi" ha battuto tutti i record in quanto mai nessuna imbarcazione si era mai spinta così a sud, in Antartide. Ma loro ci sono riusciti: insieme ad Andreani, a bordo, anche altri due liguri, il savonese Alessio Asiano, direttore di macchine, e lo spezzino Diego De Nardi, primo ufficiale.

"Un'impresa - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che resterà nella storia: complimenti ai ricercatori, a tutto l'equipaggio e ai nostri tre liguri che ci rendono orgogliosi".

Il chiavarese Andreani è stato allievo dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile: "La rompighiaccio italiana Laura Bassi, gestita dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - spiega l'accademia - ha stabilito un primato globale, ovvero il punto più a Sud mai raggiunto da una nave. Andreani, ex Allievo di Coperta e laureato anche in Oceanografia all'Università di Genova, partecipa alla 38esima spedizione antartica italiana del Pnra come terzo ufficiale. L'equipaggio della Laura Bassi ha raggiunto ieri la latitudine di 78° 44.280’ S, il punto più meridionale mai raggiunto nel Mare di Ross in Antartide".

Andreani era già stato protagonista di un'altra notizia qualche mese fa, quando la Laura Bassi era stata chiamata a rispondere alla chiamata di soccorso da una barca a vela in gravi difficoltà al largo di Zante, con a bordo 92 migranti. La nave, in viaggio per raggiungere l'Antartide, ha cambiato rotta per andare incontro alla barca. Le condizioni del mare erano proibitive ma grazie agli sforzi dell'equipaggio, e soprattutto dell'ufficiale Andreani, sono stati tratti in salvo tutti i migranti, di origine afghana.