I Rolli Days raddoppiano: due appuntamenti a settembre

Raddoppia l'edizione settembrina dei Rolli days, l'appuntamento con cui Genova apre le porte dei suoi palazzi storici. Per la prima volta, la manifestazione si dividerà in due weekend consecutivi, il 14 e 15 settembre e il 21 e 22 settembre, per offrire più possibilità di ammirare gli oltre 40 siti, accompagnati dai divulgatori scientifici. Le prenotazioni saranno attive da martedì 3 settembre.

La doppia data è stata pensata in vista della concomitanza con altri due eventi ospitati dal capoluogo ligure: il World Tourism Event, dal 12 al 15 settembre, e il Salone nautico, dal 19 al 24 settembre. Si tratterà di un'edizione speciale, concentrata sul centro cittadino. Per l'occasione, ogni palazzo sarà raccontato anche attraverso gli occhi e le imprese di uno dei suoi antichi proprietari.

Non mancheranno le iniziative collaterali, come l'inaugurazione del rinnovato giardino di Palazzo Bianco. "Questa edizione speciale dei Rolli Days rappresenta un'occasione straordinaria per tutti i cittadini e i visitatori di immergersi nel cuore pulsante della nostra città, riscoprendo le sue radici storiche e culturali attraverso i magnifici palazzi che testimoniano il nostro ricco passato" commenta il sindaco Marco Bucci. "In questa occasione - aggiunge l'assessore al Turismo, Alessandra Bianchi - non mancherà la 'Rolli Experience' per scoprire Genova da una prospettiva inedita, sentendosi come un vero e proprio ospite dell'antica Repubblica".

Il coordinatore dei Rolli Days e del tavolo cittadino della cultura, Giacomo Montanari, aggiunge che "settembre sarà un banco di prova importante perché sperimenteremo un'apertura su due fine settimana consecutivi, una modalità pensata per offrire una buona pratica di progettazione sostenibile degli eventi culturali e per il contrasto dei fenomeni di overtourism".