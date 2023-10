I Rolli Days di autunno chiudono con 71mila presenze, quasi la metà turisti

Chiudono con 71 mila presenze complessive in tre giorni di manifestazione i Rolly Days dell'autunno 2023. Un dato che anche per questa edizione, più breve rispetto alla precedente, conferma l'appuntamento come evento culturale di punta dell'offerta genovese, in grado di coinvolgere i cittadini e un sempre maggior numero di turisti.

Tra venerdì 13 e domenica 15 ottobre, i Rolli Days dedicati a "Genova Capitale del Libro" hanno dunque totalizzato 71mila visitatori, con il 41% di turisti, tutti ad ammirare i 39 straordinari Palazzi dei Rolli aperti e hanno partecipato ai concerti, agli eventi collaterali e alle visite guidate, comprese quelle in genovese e quelle riservate alle persone con disabilità.

In particolare, hanno riscosso un grande successo il concerto di violino e pianoforte dei fratelli Quarta organizzato dal Comune di Genova in sinergia col Premio Paganini, e le visite alle esposizioni di libri storici nei palazzi Rosso, Bianco, Tursi, Balbi Senarega e nelle biblioteche Universitaria e Berio. Tra questi l’Offiziolo Durazzo, visibile per la prima volta alla Berio, ha fatto registrare il sold out con circa 2.000 visite.

Ottimo seguito anche per il progetto Androni, novità di questa edizione, che ha coinvolto circa 1.200 spettatori nell’atmosfera letteraria e culturale delle dimore nobiliari che si respirava ai tempi della Superba, attraverso performance teatrali, concerti e letture nell’insolito palcoscenico degli atri e dei vani scala di alcuni palazzi del centro storico.

Anche in questa edizione il racconto degli 86 divulgatori scientifici, giovani professionisti provenienti da tutta Italia, ha arricchito l’esperienza di visita negli antichi Palazzi che, a partire da gennaio 2024, apriranno i loro portoni tre volte l’anno. Dato il crescente successo della manifestazione, i Rolli Days si arricchiscono infatti di una ulteriore edizione annuale al fine di non congestionare i siti, di preservare il patrimonio storico e di mantenere alto il livello di qualità delle visite.

"Siamo orgogliosi di questi numeri, i Rolli Days si confermano un grande successo per la nostra città. Le bellezze dei palazzi di Genova hanno ancora una volta lasciato a bocca aperta decine di migliaia di persone che hanno letteralmente preso d’assalto il nostro centro storico - ha commentato il sindaco di GenovaMarco Bucci - In soli tre giorni siamo riusciti a registrare 71 mila visite, un segno che la nostra Genova risulta sempre più attrattiva dal punto di vista turistico e culturale. Siamo estremamente felici di aver visto anche in questa edizione così tanti visitatori andare alla scoperta dei palazzi dei Rolli, meraviglie che meritano di essere valorizzate sempre di più. Un patrimonio unico al mondo, sempre più conosciuto anche a livello internazionale".