Rolli Days: oltre 20mila presenze, boom di visite anche online

Anche questa edizione primaverile dei Rolli Days, che si è svolta in modalità Live&Digital, ha riscosso un grande successo di pubblico sia in presenza, sia online. Un risultato che conferma questo evento come un vero e proprio segno distintivo di Genova, una formula molto apprezzata, che richiama sempre più visitatori.

Sono state 20.200 le presenze di genovesi e turisti che, su prenotazione, da venerdì 14 a domenica 16 maggio hanno visitato i palazzi nobiliari aperti, hanno partecipato agli eventi collaterali e alle visite guidate, comprese quelle riservate alle persone con disabilità. Ricordiamo che le visite e gli eventi sono stati organizzati in piena sicurezza, seguendo le disposizioni relative all’emergenza sanitaria.

«È stato emozionante vedere la città così viva e animata dal desiderio di conoscere e di riappropriarsi della sua storia e delle sue bellezze - ha commentato l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso - L’organizzazione sta funzionando molto bene, rispettando tutte le norme e ciò dimostra che la cultura può tranquillamente, e finalmente, ripartire».

I numeri dei Rolli Days online

Grande successo anche per il Digital, che ha raggiunto 4.912.322 persone sui canali social. I video realizzati per i Rolli Days hanno avuto circa 900 mila visualizzazioni sui canali you tube e sui social media. Sono state 9.980 le risposte di interesse all’evento Facebook, con 27.022 interazioni. Le foto con l’hastag #Rolli Days sono state 21.226 81.434 sono i click sulla landing page di evento pubblicata su Visitgenoa.it, mentre le visualizzazioni sulle pagine Rolli Days Live&Digital raggiungono quota 66.021, con un tempo medio sulla pagina di un minuto e mezzo. Infine, il 77 per cento dei collegamenti è avvenuto da dispositivi mobili, il 20 per cento da computer, mentre i collegamenti da tablet sono pari al 3 per cento del totale.