Robot con i Lego per regalare un sorriso ai bambini delle case famiglia di Genova

È tutto pronto per la partenza dei giovani genovesi (che costituiscono l'unico team italiano) alla competizione mondiale di robotica di Ginevra. Nel frattempo, i ragazzi sono stati "mentor" dell’evento finale di Robot Talents, il 1 ottobre. Il progetto è stato realizzato dall’associazione Artù Aps nell’ambito della rete di interventi attuati dalla Ats Mind The Gap, finanziato dalla Regione Liguria.

Robot Talents ha coinvolto gli ospiti di tre case famiglia nei territori di Genova, Tigullio, Imperia e Savona prevedendo la realizzazione di attività di robotica e innovazione ispirati al programma First Lego League Challenge. Durante l’estate i partecipanti si sono allenati con i robot della Lego acquistati grazie al progetto e sabato 1 ottobre le squadre hanno mostrato i loro risultati sul campo di gara.

L’evento ha visto la partecipazione - in qualità di tutor - dei giovani del team IBot di Genova. La squadra è alle ultime fasi di preparazione per rappresentare l’Italia all'evento mondiale di Robotica a squadre First Global Challenge, che si terrà a Ginevra dal 13 al 16 ottobre prossimi.

Il team iBot: i genovesi che rappresenteranno l'Italia

Saranno cinque giovani genovesi a rappresentare l'Italia alla First Global Challenge, la competizione mondiale di robotica che si svolgeranno a Ginevra dal 13 al 16 ottobre 2022. Il team iBot Genova, composto da una ragazza e quattro ragazzi, è stato selezionato per partecipare alla competizione internazionale di robotica in stile olimpico che si svolge ogni anno in un paese diverso e alla quale è invitato un team per ogni nazione del mondo.

Le squadre sono chiamate a costruire e programmare un robot, una sfida per la quale - durante i tre giorni dell’evento di Ginevra rappresentando l’Italia - coopereranno con team di tutto il mondo per completare missioni in un campo di gara.

Laura, Simone, Matteo M., Matteo K. e Matteo C. sono i giovani liceali componenti del team: loro mentori sono Francesca, Alessio e Nicolò. Una bella soddisfazione per la squadra che, già dal 2015, aveva iniziato a portare il nome di Genova in giro per il mondo per la First Lego League, il torneo mondiale di scienza e robotica per ragazzi utilizzando mattoncini. Da quel momento, i ragazzi di iBot Genova hanno conquistato quattro finali nazionali della First Lego League, una partecipazione agli Open First Lego League di Sydney, e hanno preso parte a tre edizioni delle Olimpiadi di Robotica classificandosi nella stagione 2020-2021 al terzo posto e iscrivendo tre ragazzi nell'albo delle eccellenze del Miur. Fino a partecipare, quest'anno, al Festival dello Spazio di Busalla. Qui le interviste a ragazzi e genitori.