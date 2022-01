Chiami per il taxi e risponde Rkomi, l'iniziativa della cooperativa 5966

Simpatica iniziativa della cooperativa Radio Taxi 5966 di Genova. A tutti coloro che chiamano il centralino allo 010.5966, da oggi, risponde Rkomi, nome d'arte di Mirko Manuele Martorana, rapper che parteciperà alla prossima edizione di Sanremo con il brano 'insuperabile' e che nel 2021 ha pubblicato l'album 'Taxi driver'.

Il cantante ha registrato la classica traccia di attesa, che girava da alcuni giorni sulle chat dei tassisti e che ora è anche stata ufficialmente adottata dal centralino, in cui si sente: "Radio Taxi 5966 vi preghiamo di rimanere in attesa per non perdere la priorità acquisita, si informa la gentile clientela che il servizio taxi è attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette". Poi la voce prosegue: "Io sono Rkomi e questo è il mio nuovo singolo 'la coda del diavolo' dall'album Taxi Driver, il più ascoltato del 2021. Grazie per averlo ascoltato o acquistato".

Una curiosa forma di promozione anche per il cantante milanese che ha registrato tutte le videoclip del suo ultimo album proprio a bordo di un taxi. Chissà che con l'inizio del Festival di Sanremo non arrivino altre sorprese.