Riviera International Film Festival a Sestri Levante: le pellicole in gara

'Io e il secco' aprirà il Riviera International Film Festival il 7 maggio a Sestri Levante. Il film sarà l’unica pellicola italiana del concorso ufficiale riservato a opere di registi under 35 e sarà presentata in anteprima al Riff per poi essere distribuito in tutte le sale italiane il 23 maggio da EuroPictures.

Oltre al regista Gianluca Santoni, a sostenere il film ci saranno i protagonisti Barbara Ronchi (vincitrice nel 2023 del David di Donatello per Settembre, del Ciak D’oro e il Nastro D’argento per Rapito), Andrea Lattanzi (Summertime, La svolta, Grazie ragazzi) e Andrea Sartoretti (tra gli altri, Nevermind, A Tor Bella Monaca non piove mai, Settembre, Il Principe di Roma). Insieme a loro, attesi anche i Santi Francesi, reduci dal grande successo dell’ultimo Festival di Sanremo, autori della colonna sonora del film.

La pellicola racconta la storia di un bambino di dieci anni e della sua missione da compiere: salvare la madre dalle violenze del padre. Piccolo com’è, da solo non ce la può fare e decide di chiedere aiuto a uno che la gente la uccide di mestiere: un super killer.

'Io e il secco' sarà dunque il primo degli 11 film del concorso internazionale, che conta ben 10 nazionalità diverse. Saranno proiettati in gara anche l’islandese Solitude di Ninna Palmadottir. il kenyota After The Long Rains di Damien Hause, lo svizzero Electric Fields di Lisa Gertsch, il ceco We Have Never Been Modern di Matej Chlupacek, lo statunitense Wat Doesen’t Float di Luca Balser, gli inglesi In Camera di Naqqash Khalid e Black Dog di George Jaques, lo spagnolo The Quiet Maid di Miguel Faus, il canadese I Don’t Know Who You Are di M. H. Murray e Handling The Undead di Thea Hvistendahl, una coproduzione tra Svezia e Norvegia.

