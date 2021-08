Rivarolo, aperto un nuovo supermercato: assunte 22 persone

Inaugurato stamattina (giovedì 26 agosto, ndr) alle 8 a Rivarolo il secondo punto vendita dell’insegna 'Md' nel capoluogo ligure. Intervenuti al taglio del nastro l’Assessore allo sviluppo economico e patrimonio del Comune di Genova Stefano Garassino e il consigliere delegato Stefano Anzalone.

Il presidente di 'Md' Patrizio Podini, presente alla cerimonia, ha confermato la volontà del gruppo di continuare a investire su Genova e sulla Liguria: "Abbiamo già stanziato 50 milioni di euro destinati all’apertura di una decina di punti vendita Md in Regione. Siamo felici di far sentire concretamente il nostro supporto a una città e a un’area nevralgica colpita duramente negli ultimi anni, e che merita di usufruire di servizi, prodotti e opportunità come quelli che portiamo in ogni località dove apriamo un punto vendita".

Il nuovo punto vendita di Genova, sviluppato su una superficie di oltre 1.300 metri quadrati, di cui più dell’80% destinato all’offerta alimentare, è sorto su un’area dedicata ad attività commerciali dismesse da qualche anno e che in poco più di sei mesi di lavori di ristrutturazione ha visto una significativa rivalorizzazione.

L'organico di Genova è composto da 22 dipendenti neo assunti tutti residenti a Genova e con un’età media di 31 anni, nei ruoli di store manager, vice store manager, assistenti di punto vendita e addetti vendita.

Il punto vendita ligure, che si rivolge a un’utenza potenziale di oltre 40.000 abitanti, si sviluppa su 6 corsie e 5 casse e sarà aperto dalle 8 alle 21 da lunedì a domenica con orario continuato. A disposizione dei clienti un parcheggio da 138 posti auto suddivisi su due piani.