Dai carabinieri forestali oltre un milione di euro di sanzioni nel 2023

Nel 2023 sono stai otre ventimila i controlli effettuati dai carabinieri forestali e più di settemila le persone fermate. Seicentosettanta i reati perseguiti, 612 le persone denunciate, 130 i sequestri e 2 arresti. Oltre mille gli illeciti amministrativi, 37 i sequestri, 1.021 le persone sanzionate e un milione e 345 mila euro in multe.

Il colonnello Carlo Chiavacci, nuovo comandante regionale dei carabinieri forestali di Genova, ha presentato al Museo di Storia Naturale il bilancio annuale 2023 del lavoro svolto dall’Arma.

Nel corso della conferenza stampa sono state illustrate le attività svolte dai carabinieri forestali in Liguria in riferimento alle principali problematiche ambientali tipiche del territorio ligure quali gli incendi boschivi, i rifiuti e l’abusivismo edilizio. E poi l'inquinamento dei corsi d’acqua, le risorse idriche, danneggiamento flora e fauna.

Il generale Chiavacci ha sottolineando l’importanza di vigilare costantemente il territorio ligure caratterizzato da una tipica fragilità per quanto riguarda le note problematiche connesse alla difesa idrogeologica e al fenomeno degli incendi boschivi. Il bilancio di circa 40 anni di difesa antincendio boschivo dimostra una diminuzione di oltre il 90% circa del numero degli incendi boschivi e delle superfici boscate percorse dal fuoco.

A livello regionale, nel 2023 i Carabinieri Forestali hanno operato attraverso: quattro gruppi; un reparto carabinieri parco; quattro nuclei Investigativi Nipaaf: 40 nuclei carabinieri forestali di cui un nucleo carabinieri parco; tre nuclei carabinieri cites.

La superficie di boschi in Liguria è pari a oltre il 70% e il territorio è quasi interamente montano e collinare, sussiste perciò un elevato rischio di frane. Al fine di salvaguardare le specifiche peculiarità del territorio, caratterizzato da un rilevante pregio e una notevole importanza dal punto di vista paesaggistico, sono stati messi in atto, nel corso del 2023, numerosi controlli sugli interventi urbanistico-edilizi e per il contrasto alle violazioni del vincolo paesaggistico-ambientale.

In considerazione del notevole rischio idraulico che contraddistingue numerose zone della regione, nella quale della normativa sulla tutela dei corsi d'acqua e delle risorse idriche.

Particolare attenzione è stata messa in atto nella vigilanza all'interno del Parco Nazionale delle Cinqueterre e nelle aree protette presenti nel territorio regionale, molte delle quali ricomprese nelle Zone Speciali di

Conservazione e nelle Zone di Protezione speciale della Rete Natura 2000.

Fondamentale è stata anche l'attività di contrasto alla gestione illecita e al traffico dei rifiuti nonché ai

fenomeni di inquinamento, le cui ricadute sul territorio possono risultare in molti casi particolarmente gravi.

Per le sue caratteristiche climatiche, morfologiche e vegetazionali al Liguria è una regione particolarmente

soggetta al fenomeno degli incendi boschivi, che frequentemente si sviluppano sia nel periodo estivo che in quello invernale. L'intensa attività investigativa ha consentito di individuare e denunciare numerosi

responsabili di eventi sia di natura colposa che dolosa.

Particolare attenzione è stata attuata alla salvaguardia della flora e della fauna e alla tutela della biodiversità. Numerosi sono stati gli interventi contro il bracconaggio, contro il fenomeni del maltrattamento degli animali e per il contrasto all'introduzione delle specie invasive, che spesso possono comportare gravi conseguenze sull'ambiente e mettere in pericolo la sopravvivenza di diverse specie animali e vegetali autoctone.

Fondamentali sono state poi le attività finalizzate alla tutela delle specie vegetali ed animali in via di estinzione repressione degli illeciti inerenti l'importazione e la commercializzazione del legname proveniente da foreste tagliate illegalmente nelle varie parti del mondo ("illegal logging"), e il cui conseguenze risultano particolarmente gravi, a livello globale, dal punto di vista della deforestazione e dei cambiamenti climatici (regolamenti europei "Flegt" ed "Eutr").

Ma l'attività dei carabinieri forestali non riguarda solo la prevenzione e la repressione degli illeciti in danno

della natura e dell'ambiente. Molteplici sono anche le competenze tecniche che vengono messe in atto dai

reparti dipendenti. Tra queste vi sono il "Servizio Meteomont", finalizzato alla previsione del rischio valanghe, il censimento degli alberi monumentali presenti sul territorio regionale, li monitoraggio forestale e le indagini sule fitopatologie che interessano le aree boscate, l'attuazione di progetti europei finalizzati al monitoraggio della presenza del lupo nelle nostre montagne (progetto "Wolfalps EU.") e delle conseguenze

dell'inquinamento atmosferico sugli impollinatori selvatici (progetto "Api in città"). Sulla base di una

specifica convenzione sottoscritta con la regione Liguria, i carabinieri forestali svolgono inoltre diverse attività di collaborazione in materie di natura tecnica per l'ente regionale.

Particolare cura è stata poi riservata dai reparti dipendenti all'educazione ambientale e alla legalità, con lo

svolgimento di numerosi eventi negli istituti scolastici, anche nell'ambito di specifiche iniziative promosse

dall'arma dei carabinieri quali "L'Albero di Falcone", la "Giornata nazionale degli alberi".