Rischio estate senza cuochi e camerieri, l’allarme del sindacato

Rischio estate senza cuochi e camerieri e allarme dei sindacati per le ripercussioni sul turismo. Ora, l'esclusione del settore ristorazione dal patto per il lavoro nel turismo 2024 fa alzare la bandiera rossa ai sindacati.

"C'è perplessità tra gli operatori del comparto secondo cui l’area della ristorazione a oggi già in sofferenza potrebbe nuovamente rischiare buchi nella stagione estiva - scrive in una nota Federazione FederTerziario Genova-Liguria - La crisi che da tempo conduce al difficile reperimento di personale sta causando non poche criticità agli esercenti: anche in ragione del trend positivo del 2023 e di previsione 2024, hanno necessità di chiarimenti e condotte certe".

Le richieste del sindacato: "Solo un’azione congiunta di tutti gli interlocutori, pubblici e privati, nessuno escluso, può scongiurare un ulteriore divario tra domanda e offerta di lavoro,

migliorare la qualità del servizio e contribuire a. “destagionalizzare” l’attività del comparto, a tutto vantaggio delle condizioni di lavoro dei lavoratori.

L’esclusione del settore dalle misure del Patto non sia chiusura ma al contrario opportunità per un’azione fattiva di confronto di idee con FederTerziario per possibili soluzioni finalizzate a dare al comparto della ristorazione le stesse

opportunità previste per gli altri operatori della filiera del turismo".

La Federazione ha per questo richiesto un incontro urgente all''assessore al turismo Augusto Sartori.