Guida Michelin 2023, in Liguria 11 ristoranti stellati (con 3 new entry)

Sono 11 i ristoranti liguri che portano a casa il prestigioso riconoscimento della stella Michelin secondo la guida 2023.

Con un numero di 385 stelle, la guida Michelin 2023 mostra un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia, uno dei campi in cui il Bel Paese eccelle senza indugi. Quest’anno più che mai, sono ancora tanti i giovani chef premiati con le stelle, 20 sotto i 35 anni, e in totale un numero eccezionale di nuove stelle, 40, anche in piccole località di provincia.

Per quanto riguarda la Liguria, sono presenti solo ristoranti con una stella, ecco quali:

Alassio - Nove

Ameglia - Locanda Tamerici

Cavi di Lavagna - Impronta d'Acqua

Genova - San Giorgio

Genova - The Cook

Imperia - Sarri

Moneglia - Orto by Jorg Giubbani

Noli - Vescovado

San Remo - Paolo e Barbara

Ventimiglia - Balzi Rossi

Ventimiglia - Casa Buono

Si riconfermano dunque i tre ristoranti genovesi, San Giorgio e The Cook nel capoluogo e Orto by Jorg Giubbani a Moneglia, mentre per quanto riguarda le new entry, sono la Locanda Tamerici di Ameglia, i Balzi Rossi e Casa Buono entrambi a Ventimiglia.

Il riconoscimento speciale della stella verde - che viene assegnata ai ristoratori in prima linea sul fronte della sostenibilità - va a Vignamare di Andora.

I 17 ristoranti segnalati a Genova

Per quanto riguarda i ristoranti non solo stellati ma comunque segnalati dal portale web della prestigiosa guida, a Genova sono 17: