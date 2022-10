Ristoranti d'Italia 2023: i locali genovesi premiati da Gambero Rosso

È uscita la nuova guida "Ristoranti d'Italia 2023" di Gambero Rosso, celebre portale dedicato al mondo dell'enogastronomia italiana.

Le parole chiave di questa edizione sono "rinascita", "resilienza" e "impatto zero", per un periodo dalle difficoltà che paiono infinite: oltre al post pandemia bisogna fare i conti con guerra, crisi energetica, bollette alle stelle e molto altro, ma il settore della ristorazione per fortuna resiste con orgoglio, e così la guida conta grandi conferme e diverse new entry per un totale di circa 2500 locali recensiti.

I ristoranti genovesi premiati

Tra i premi speciali della guida, il "Miglior pre-dessert" è andato al Marin di Eataly Genova, con la creazione "Save the sea" dello chef Marco Visciola.

Un altro premio speciale viene riservato anche per Orto by Jorg Giubbani, il ristorante stellato di Moneglia: a lui il "Cuoco emergente - Premio Alessandro Narducci".

Tra le trattorie premiate con i "tre gamberi" (massimo riconoscimento) poi, troviamo un altro locale del genovese: è La Brinca, famoso ristorante di Ne, che ottiene una prestigiosa conferma.

Rimaniamo sempre in Liguria, ma fuori dalla provincia di Genova: a Ventimiglia (Imperia) Enrico Marmo con i Balzi Rossi ottiene il premio Tradizione Futura.