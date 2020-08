Nabil chiude dopo 31 anni, addio a uno dei primi ristoranti etnici genovesi

Venerdì 31 luglio ha chiuso il ristorante arabo Nabil in vico Falamonica, un locale storico dei vicoli genovesi, aperto da 31 anni. Dopo tanto lavoro Nabil e la moglie Lia hanno deciso di concedersi un po' di riposo, o meglio, d'iniziare qualche nuova avventura.

«Si è conclusa ieri l'ultima settimana di attività qui - ha scritto Nabil sulla pagina Facebook del ristorante -. Non posso negare l'emozione per l'affetto che ci state dimostrando. Anche in questo strano periodo abbiamo continuato a fare del nostro meglio per accogliervi calorosamente e farvi gustare sapori e cultura della mia terra. E sicuramente tutto questo mi mancherà e quindi voglio iniziare a ringraziare ciascuno di voi che con la vostra presenza, il vostro sorriso, le vostre critiche costruttive e il vostro passaparola avete reso questo progetto di vita lavorativa un successo di cui siamo fieri».

«Voglio ringraziare - prosegue Nabil - soprattutto mia moglie Lia, senza la quale nessun progetto sarebbe stato possibile e con la quale mi avrete sicuramente sentito discutere in alcuni momenti... Ma anche questa è condivisione. Voglio ringraziare il mio Staff: Davide - da dietro le quinte lavoratore tenace silenzioso non si perde mai d'animo; Alketa - gentile e elegante cameriera molto discreta anche lei dotata di una instancabile laboriosità. 2 persone che tutti i datori di lavoro vorrebbero avere hanno contribuito ciascuno per la propria parte a servirvi sempre al meglio e auguro loro ogni fortuna per il futuro».

«Per il momento - conclude il post - un enorme abbraccio virtuale a tutti - tanto di persona fra caldo e restrizioni non si potrebbe comunque. E chi sa che il futuro non ci prospetti altre vie per incontrarci...».