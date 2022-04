Torre Wtc, rinasce il ristorante al 19esimo piano con vista sulla città

È pronto a rinascere il bar-ristorante che si trova al 19esimo piano della Torre Wtc, a Genova. Come anticipato era stato aperto un bando per la gestione del locale che offre una terrazza panoramica da cui apprezzare Genova in tutta la sua bellezza, dalla Lanterna al promontorio di Portofino.

Ad aggiudicarsi la gara pubblica è stato il gruppo emiliano Camst, attivo da più di 70 anni nei servizi di ristorazione, lo ha deciso il Consiglio di amministrazione di World Trade Center Genoa, azienda speciale della Camera di Commercio, presieduta da Alessandro Cavo.

"Finalmente torna in attività - è il commento di Cavo - lo storico locale che l’allora presidente della Camera di Commercio Gianvittorio Cauvin volle in cima al grattacielo fin dalla sua inaugurazione per ospitare colazioni di lavoro e favorire gli affari. Rinasce con una concezione più attuale, come “rooftop bistrot”, un luogo dove tutti potranno godere di un panorama unico sul porto, l’aeroporto e la città e al tempo stesso gustare le eccellenze del territorio genovese e ligure. L’ispirazione sarà quella del marchio 'Genova Gourmet', che mette insieme certezza dell’origine dei prodotti e qualità della ristorazione, e la gestione sarà affidata a un gruppo leader a livello nazionale e internazionale come Camst.”