Nuovo risseu 'contemporaneo' ai Giardini Luzzati: sul piazzale le onde del Mediterraneo

Nel centro storico c'è un nuovo risseu, precisamente ai Giardini Luzzati, nato per mano di un esperto. Si tratta del maestro Gabriele Gelatti che tiene viva questa antica tradizione genovese e ha già realizzato molte opere di questo tipo nel capoluogo ligure, tra cui gli ultimi a Pra' e a Campopisano, occupandosi inoltre di restaurare quelle già esistenti.

Il mosaico di ciottoli dei Luzzati riprende la tecnica originaria di questo antico lavoro, ancora pazientemente realizzato a mano selezionando e posizionando le pietre una per una: un'arte molto comune fin dal '600 nei sagrati delle chiese e nei giardini delle ville e dei palazzi genovesi.

La realizzazione di questo risseu è stata promossa da Il Cesto e il disegno raffigura le onde del mare: "Sembra venire dal passato - commentano i referenti del progetto di comunità Sestiere del Molo - ma è invece un potente omaggio di oggi alla cultura locale, anche artigianale, che porta novità e bellezza nello spazio comune. Le pietre sono il riflesso del nostro paesaggio, fatto del continuo lavorio della natura, dell'acqua, delle montagne".

Come scritto prima, le pietre sono state scelte da Gelatti una a una per forma, colore e dimensione, e inserite in profondità nella malta di calce e aggregati naturali: questo fa del risseu anche una pratica costruttiva totalmente ecosostenibile.