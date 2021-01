Riscaldamento, accensione prolungata autorizzata sino al 10 febbraio

Accensione prolungata degli impianti di riscaldamento autorizzata a Genova sino a mercoledì 10 febbraio.

A stabilirlo il sindaco Marco Bucci, con un’ordinanza specifica firmata nelle ore scorse. Gli impianti possono restare accesi sino a un massimo di 18 ore giornaliere a regime normale (temperatura negli ambienti: 20° con 2° di tolleranza) oltre a sei ore a regime attenuato (temperatura negli ambienti: 16° con 2° di tolleranza).

La decisione è stata adottata sia in base alle previsioni meteo e al brusco calo delle temperature sia per garantire soprattutto ai genovesi in smart-working e alle famiglie a casa un adeguato calore all’interno delle loro case.