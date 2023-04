L'antico teatro delle Clarisse di Rapallo rialza il sipario: progetto, novità e cronoprogramma

Un antico gioiellino che si prepara a rialzare il sipario in tutto il suo splendore: a Rapallo - grazie ai fondi del Pnrr - è stato approvato il progetto definitivo esecutivo della riqualificazione del teatro auditorium delle Clarisse di Rapallo, nella chiesa sconsacrata dell'ex-convento. Con questo intervento la cittadina riavrà il suo teatro, sede storica di tante rappresentazioni in passato. I lavori, da 2 milioni e 782mila euro, verranno affidati entro luglio per partire il prossimo settembre.

La novità principale è la creazione di un teatrino a sostituzione della cabina di regia che verrà ricollocata in un'area più idonea, che potrà ospitare rappresentazioni scolastiche, eventi e iniziative culturali che avrà come sfondo lo scenario naturale del Golfo di Rapallo. Il teatro così rinnovato potrà essere utilizzato come centro congressi, grazie anche alla realizzazione di un podio.

Nel dettaglio la giunta, mercoledì mattina, ha dato l'ok definitivo al progetto che contempla diversi interventi tra cui il rinnovo degli spazi pubblici (atrio, platea e galleria con relative poltroncine, corridoi e zona bar), camerini e locali accessori dove verranno rifatte le pavimentazioni, le pitturazioni dei decori murari, il rinnovo dei servizi igienici e la completa revisione dell'impianto idrico.

Non solo, verranno anche riqualificati tutti gli impianti presenti all'interno della struttura come quello di riscaldamento, raffrescamento, antincendio, elettrico, audio e video, tecnologie a risparmio energetico, posizionamento di illuminazione led a bassa temperatura e trasformazione della cabina di regia.

Non è l'unico progetto in lavorazione a Rapallo: la settima prossima la giunta procederà con l'approvazione degli esecutivi anche del Castello e di Villa Tigullio a completamento delle progettualità presentate negli scorsi mesi.