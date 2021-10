Porto Antico, iniziate le riprese del film su Marco Polo

Sono iniziate le riprese del film "A Life" su Marco Polo.

La troupe di IDTV Film è stata avvistata ieri sera al porto Antico.

Il progetto racconta, in sitle documentarisitco, la vita e le gesta del celebre viaggiatore ed è realizzato per la tv pubblica olandese NPO2. Dopo il ritorno dalla Cina, nel 1298, Marco Polo continuò la sua attività di mercante, finchè nello stesso anno non fu fatto prigioniero dai genovesi durante la battaglia navale di Curzola.

Il periodo di carcere di Marco Polo a Genova fu solo di un anno ma rappresentò per lui un'autentica fortuna: nelle galere conobbe Rustichello da Pisa al quale dettò Il Milione, il libro che lo avrebbe consegnato alla storia come il più grande viaggiatore di tutti i tempi.

La produzione è assistita da Genova Liguria film commission.