Riprese a Genova per un film italo-ucraino: protagonista il giovane Simone Costa

Sono cominciate in Liguria le riprese del film internazionale italo-ucraino "Umbrella Sky", tra gli attori protagonisti il giovane genovese Simone Costa che interpretò Cristiano De Andrè nel film "Principe Libero" dedicato al grande "Faber". Al suo fianco Bogdan Benyuk, attore ucraino di 63 anni.

Dopo le prime tre settimane passate a girare sui Monti Carpazi le riprese del film si concludono ora tra Genova e Imperia e la regia è del georgiano Zaza Buadze. Completano il cast italiano Martina Palladini, Mauro Cipriani e Susanna Gozzetti. Il film è una coproduzione tra Insightmedia Group (Ucraina) e Saturnia Pictures Srl (Italia). La Produzione Associata è Magic Fair LlC di Miami, di Ksenia Volochkovskaya e Melania Dalla Costa come Creative Producer, che ha anche sviluppato la coproduzione Ucraina-Italia del film. I Produttori Associati sono Ksenia Volochkovskaya, Melania Dalla Costa e Valentina Calabrò.



Umbrella Sky, la trama

Il giovane Michele (interpretato da Simone Costa), che ha radici ucraine, si reca in un villaggio abbandonato dei Carpazi per spargere le ceneri di sua madre. Qui vive suo nonno Michael (Bogdan Benyuk), un ex clown di nome "Buba". La relazione tra Michael e Michele è accompagnata da una serie di strani eventi che trasformano le cose serie in tragicommedia e uniscono per sempre i destini, un tempo divisi, di nonno e nipote.