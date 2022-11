'Con la grazia di un dio': le riprese tra centro, Biscione, Staglieno e Fiumara

Genova si conferma città ideale come set cinematografico. Dopo le riprese di Criminel, prodotto da Netflix, a metà ottobre, tra Sturla e Vernazzola, per le prossime due settimane, da lunedì 7 novembre, le troupe della Bartleby film gireranno le riprese per il film 'Con la grazia di un dio' del regista Alessandro Roia, che sarà distribuito da Rai Cinema.

"Le riprese - spiega l'assessore al Marketing territoriale Francesca Corso - interesseranno, oltre ad alcune zone del centro storico, anche il quartiere di Staglieno, via Fea e quindi la zona del Biscione e la zona della Fiumara. Si tratta di una produzione di alto livello internazionale, che vedrà il 90% del girato nella nostra città. Genova si conferma come una location ideale per le riprese e, grazie al grande lavoro svolto da Genova Liguria Film Commission e alla sinergia con la nostra amministrazione nella gestione della logistica, sempre più produzioni dell'audiovisivo scelgono la nostra città, con indubbie ricadute positive sia di promozione di immagine sia di indotto indiretto e diretto, con l'impiego di maestranze e tecnici locali".

Modifiche alla sosta e alla viabilità

Per consentire le riprese è vietata la sosta:

dalle 15 di lunedì 7 alle 2 di martedì 8 novembre in Campetto fronte civico 9 all'altezza della fontana per operazioni di carico e scarico; dalle 7 di lunedì 7 alle 19 di giovedì 10 novembre in piazza Sarzano dal civico 13A al 46r; dalle 7 di lunedì 14 alle 20 di venerdì 18 novembre in piazza Sarzano dal civico 13A al 46r e in piazza Sarzano fronte civico 33 fino all'intersezione con stradone di Sant'Agostino;

dalle 20 di mercoledì 9 alle 2 di venerdì 11 novembre in via Mantovani dall'incrocio con via Pieragostini lato giardini Ansaldo fino alla rotonda UCI Fiumara, lungomare Canepa all’incrocio con via alla Fiumara, tutto lo slargo sotto alla strada a mare Rossa; dalle 7 di martedì 8 alle 20 di mercoledì 9 novembre in via Fea fronte fermata bus Fea5/Loria lato levante per 20 metri;

dalle 20 di giovedì 10 alle 24 di sabato 12 novembre in via Fea - fronte fermata bus Fea5/Loria dall'intersezione con via Loria lato levante fino a via Modigliani 49, via Fea - dalla fermata bus Amt fino al palo dell'illuminazione numero 1.351 ambo i lati, via Leonardo Fea tutto lo slargo lato monte fronte fermata Amt bus 356;

dalle 20 di sabato 12 alle 18 di lunedì 14 novembre in piazzale Resasco dall'ingresso principale del cimitero di Staglieno per 50 metri direzione monte; dalle 7 di mercoledì 16 alle 20 di giovedì 17 novembre; in piazza Caricamento da via di Sottoripa 1B fino a vico Cicala nello stallo bus turistici.

Inoltre, sarà vietata la circolazione (a eccezione dei mezzi di soccorso) dalle 19 alle 22 di sabato 12 novembre in via Fea, da via Modigliani 49 fino all'intersezione con via Loria.