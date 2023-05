Ripetizioni agli studenti, Genova tra le città più care d'Italia

Se il costo di un'ora è decisamente più basso della media nazionale, Genova è comunque tra le città più care d'Italia per cifra complessiva spesa dalle famiglie durante l'anno scolastico: a sostenere questa tesi l'osservatorio di Ripetizioni.it, piattaforma web riferimento per le lezioni private online e in presenza, costruito attraverso le testimonianze di un campione di 10.000 alunni di scuole medie e superiori.

Il dato che emerge è che in Italia uno studente su 4 ha svolto lezioni private, e le famiglie italiane hanno speso in media 400 euro all'anno. Oltre ai numeri nazionali, spostando la lente su Genova, il costo medio di un’ora di ripetizioni è decisamente più basso della media, circa un euro in meno rispetto al dato nazionale: 16,41 euro. Ma, allo stesso tempo, il capoluogo ligure si presenta come una delle città più care: 420 gli euro complessivi spesi in media dalle famiglie nell’anno scolastico in corso (Milano la più cara con un budget di oltre 500 euro, Napoli la più economica, a quota 300 euro).

Questo particolare fenomeno può trovare risposta nel maggior numero di lezioni che gli studenti richiedono, che costano meno ma di cui evidentemente c'è più necessità. Il podio delle materie, invece, è in linea col resto d’Italia: la "regina" delle ripetizioni è la matematica (50%), seguita da scienze (40%, il dato più alto in assoluto), e poi latino e greco (al 25%). A seguire diritto, filosofia, economia aziendale, lingue straniere, italiano, storia e geografia e materie tecniche di indirizzo.

Ma chi è che fornisce ripetizioni ai ragazzi, quando c'è bisogno? A Genova il 50% dei ragazzi che hanno preso parte all'indagine ha ammesso di aver studiato da solo, mentre il 23% ha risposto di aver ottenuto sostegno gratuito da genitori, conoscenti e amici, mentre il 27% ha detto di aver preso (o di voler iniziare a breve) ripetizioni.