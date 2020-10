Ordine radiologi e professioni sanitarie, rinnovato il consiglio direttivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Da sabato 24 a lunedì 26 ottobre si sono svolte le consultazioni elettorali, per il rinnovo del Consiglio Direttivo (CD) e Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione (TSRM PSTRP) di Genova, Imperia e Savona del quadriennio 2021 - 20124. Con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo si conclude l'ultimo atto dell'iter introdotto dalla legge 3/2018.

Il Consiglio neoelètto è espressione delle tre aree, tecnica, riabilitativa e della prevenzione, delle 19 professioni sanitarie afferenti. Gli iscritti all’Ordine nelle tre province ad oggi sono circa 6000. Sono professionisti sanitari che quotidianamente prestano il proprio servizio al servizio dei cittadini. Come previsto dal regolamento, entro otto giorni dalla notifica dei risultati della consultazione, i componenti del Consiglio si riuniranno per l'assegnazione delle cariche istituzionali e avviare le attività operative dell'Ordine per il prossimo quadriennio.

Le operazioni di voto sono state svolte nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni per limitare il contagio da Covid. Il seggio elettorale è stato costituito a seguito dell'assemblea elettiva, svoltasi sabato scorso presso l'Hotel Tower Genova Airport. Durante la stessa giornata è stato votato anche il bilancio consuntivo 2019, già presente sul sito dell'Ordine al seguente link https://www.tsrmgeimsv.net/bilanci/