Rinnovo carta d'identità: tre nuovi sportelli aperti al sabato a Sampierdarena

L’apertura al sabato degli sportelli si è resa necessaria per far fronte all’aumento di richieste di carte di identità concentrate soprattutto nel fine settimana

Sono tre gli sportelli supplementari che il sabato, dal 24 luglio al 28 agosto, si aggiungeranno a quelli già operativi all’ufficio anagrafe di via Sampierdarena 34 e a quelli già presenti in Corso Torino. L’apertura al sabato degli sportelli si è resa necessaria per far fronte all’aumento di richieste di carte di identità concentrate soprattutto nel fine settimana.

L’accesso potrà avvenire solamente previo appuntamento e negli orari d’ufficio dell’anagrafe di Sampierdarena (8.10-12.30). L’appuntamento potrà essere preso telematicamente tramite l’Agenda Digitale dal sito del comune di Genova e seguendo il percorso 'Aree Tematiche-Demografici-Prenotazione appuntamenti servizi demografici'.

Il Comune ricorda che, a seguito dell’emergenza Covid, la scadenza delle carte di identità è stata prorogata fino al 30 settembre. I documenti, pertanto, restano validi fino a quella data, fatta salva la necessità di recarsi all’estero: in quel caso la carta di identità dovrà essere rinnovata prima dell’espatrio.

Scaricando la app IO, i cittadini potranno ricevere gli avvisi di scadenza della carta d’identità e delle relative proroghe; tramite la stessa app è stato introdotto il servizio di messaggistica che sta invitando i genovesi a verificare la validità della propria tessera elettorale.