La ringhiera della strada è gravemente ammalorata: il Municipio chiede aiuto al Comune

Ruggine, scrostamenti, in alcuni punti addirittura ferro staccato: così si presenta la ringhiera che costeggia via Romana di Voltri e via Nuova di Crevari, l'unica protezione tra la strada e lo strapiombo sottostante con la via Aurelia.

Sono quasi 3 i chilometri di ringhiera posata ormai decine di anni fa, ammalorata e già segnalata più volte dai cittadini preoccupati per la sicurezza e la viabilità sulla strada che da Voltri porta all'abitato di Crevari. Il Municipio Ponente ha valutato la situazione e, vista l'entità dei lavori, ha deciso di rivolgersi al Comune: dopo alcuni incontri con tecnici e assessori, presumibilmente in occasione del prossimo consiglio municipale l'amministrazione preparerà un documento per chiedere urgentemente a Tursi di far partire i lavori.

L'intervento d'altronde è già previsto nel bilancio appena approvato, con una somma di circa 500mila euro prevalentemente per la messa in sicurezza dei parapetti della strada: previsti 200mila euro per quest'anno, 200mila per l'anno prossimo e 100mila per il 2026. A mancare è solo una data per l'effettivo inizio dei lavori che con tutta probabilità vedranno la sostituzione della ringhiera.