Il rifugio diventato pubblico dopo un iter di 31 anni

Trentun anni: questo è il tempo dell'iter per consentire al rifugio Veirera di diventare di proprietà pubblica a tutti gli effetti.

L'immobile, che si trova in località Veirera, nel territorio del comune di Rossiglione, aveva ospitato una struttura ricettiva per conto dell'ente Parco del Beigua e nel 2011 era stato installato anche un impianto fotovoltaico sul tetto.

"Dopo 31 anni dai primi passi mossi dai nostri predecessori per l'acquisizione di terreno e immobile - commenta. il Comune di Rossiglione in un post - oggi la Veirera è di proprietà pubblica a tutti gli effetti. Un iter irrisolto da oltre 30 anni. Adesso, ottenute la sanatoria e la formalizzazione di questo passaggio, abbiamo ancora più motivazioni, in collaborazione con il Parco del Beigua, per dare gambe e vitalità a una migliore e più completa fruizione del rifugio. Una conquista quasi epocale".